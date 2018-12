Für den Moment hat die Vernunft gesiegt. Weitere Maßnahmen, die einen Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China zuspitzen könnten, sind vorerst abgesetzt. Ein Moratorium von neunzig Tagen. Auch wenn Trump in einem Tweet schon wieder mit neuen Zöllen droht, falls es keinen „echten Deal“ mit China gebe, so überwiegt in beiden Staaten derzeit doch der Optimismus, dass es dieses neue Handelsabkommen tatsächlich wird geben können. Für den Moment kann die Welt also aufatmen: In die Handelspolitik scheint wieder eine Rationalität eingezogen zu sein, die in den vergangenen Jahren immer weniger ausschlaggebend war.