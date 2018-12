US-Autozölle drohen Sanfter Trump bei G20 bedeutet keine Entwarnung für Europa

Geht es den USA auch um politische Ziele?



Das ist der Verdacht in Peking. Der Handelskrieg wird auch als Werkzeug in einer größeren Strategie eines „neuen Kalten Krieges“ der USA gesehen, mit dem die Supermacht den Aufstieg Chinas in der Welt bremsen und seinen Einfluss eindämmen will. US-Präsident Donald Trump wird in Peking zwar eigenartig verklärt noch als „Geschäftsmann“ respektiert, doch verweisen hohe Beamte im Außenministerium auf „Falken“ in der US-Regierung, die Chinas Wirtschaft zerstören wollen.