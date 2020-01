Görlachs Gedanken: Taiwans Wahlergebnis ist eine gute Nachricht für die Wirtschaft

Endlich einmal eine gute Nachricht für die Demokratie: Die Taiwanesen haben am Wochenende gewählt und dabei der populistischen Versuchung widerstanden. Angetreten war neben der Amtsinhaberin Tsai Ing-wen von der progressiven Fortschrittspartei der populistische Bürgermeister der im Süden der Insel gelegenen Hafenmetropole Kaohsiung, Han Kuo-yu. Er trat für die KMT-Partei an, die, anders als Tsais Partei, für eine Annäherung an China steht. Im Wahlkampf war Han vom chinesischen Festland aus unterstützt worden: Ein chinesischer Agent, der sich jüngst den Behörden in Australien stellte, gab an, dass die kommunistische Führung in Peking auf der demokratisch geführten Insel zu seinen Gunsten in den Wahlkampf eingreifen würde. Dem zum Trotz errang die chinakritische Amtsinhaberin Tsai den Sieg.