Handelskrieg China – die große Illusion des Westens

Nouriel Roubini ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Stern School of Business der New York University sowie Vorsitzender von Roubini Macro Associates.



Das geplante „Phase eins”-Abkommen zwischen den USA und China hat die Finanzmärkte jubeln lassen. Als Gegenleistung für Chinas zaghafte Zusage, mehr US-Agrargüter zu kaufen und bescheidene Zugeständnisse bei geistigen Eigentumsrechten und Währungspolitik verzichten die USA auf weitere Zollerhöhungen und wollen einige der am 1. September eingeführten Zölle senken. Die gute Nachricht für Investoren ist, dass der Deal eine neue Runde von Zöllen abgewendet hat, die die USA und die Weltwirtschaft in eine Rezession hätte kippen und die globalen Aktienmärkte zum Absturz hätte bringen können.