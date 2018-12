Eine Mauer zwischen zwei Ländern, die über ein gerade erneuertes Freihandelsabkommen miteinander verbunden sind, macht keinen Sinn. Bereits unter der Obama-Administration wurden Maßnahmen getroffen, die Südgrenze zu Mexiko besser vor illegaler Einwanderung zu schützen. In einem Land, das, wenn man Autoren wie Samuel Huntington glauben will, davor steht, seine protestantisch-weiße-angelsächsische Prägung an katholische Lateinamerikaner zu verlieren, sind Worte und Maßnahmen, die an die Vernunft appellieren, wenig hilfreich, wenn man von der Unsicherheit der Menschen profitieren will. Die Grenzmauer, das dürfte spätestens jetzt klar sein, ist keine rhetorische Maßnahme von Donald Trump. Er glaubt, mit dieser Mauer seinen Machtanspruch zu zementieren und sich für eine zweite Amtszeit zu empfehlen. Dass ihm weder die Mexikaner, wie er immer behauptet hat, die Mauer zahlen und die Demokraten alles tun, um dieses aus ihrer Sicht ineffektive Instrument zu verhindern, ist es auch für den Präsidenten eine harte Konfrontation mit der Wirklichkeit einer funktionierenden Demokratie.