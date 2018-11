Grenze zu Mexiko US-Regierung intensiviert Grenzkontrollen in Kalifornien

Ixtlan del RioDie US-Regierung will die kalifornische Grenze zu Mexiko für die demnächst dort erwartete Karawane von mehreren tausend Migranten abschotten. Eine entsprechende Anweisung ging am Dienstag an die Grenzübergänge bei der mexikanischen Stadt Tijuana. Während das Gros der Migranten noch 1600 Kilometer von der Grenze entfernt auf dem Weg von Guadalajara nach Tepic war, trafen mehrere Hundert am Dienstag mit mehreren Bussen bereits dort ein.