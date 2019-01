 Handelskonflikt: China und USA führen erste Handelsgespräche seit 90-tägiger Pause

EU-Kommissarin Cecilia Malmström lotet am Dienstag in den USA Möglichkeiten aus, die angespannten Handelsbeziehungen zu verbessern. Malmström werde in Washington den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer treffen, sagte ein EU-Kommissionssprecher am Montag in Brüssel. Trump hatte im Juli bei einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zugesagt, keine neuen Zölle gegen Europa zu verhängen, solange die USA und die EU über den Abbau von Handelsbarrieren verhandelten.