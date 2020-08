Handelskonflikt: Kanada kündigt im Alu-Streit mit den USA Vergeltungszölle an

Als Reaktion auf die von den USA verhängten Zölle auf kanadische Aluminiumlieferungen kündigt die Regierung in Ottawa Vergeltungsmaßnahmen an. Bestimmte Aluminiumprodukte aus den USA würden ab dem 16. September mit Zöllen im Volumen von 3,6 Milliarden Kanadischen Dollar belegt, teilte die stellvertretende Ministerpräsidentin Chrystia Freeland am Freitag mit. Sie zeigte sich zugleich gesprächsbereit und betonte, ihr Land wolle die Situation nicht anfachen, werde aber auch nicht klein beigeben.