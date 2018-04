Handelskonflikt: Trump findet Welthandelsorganisation unfair

In einem am Freitag ausgestrahlten Radio-Interview sagte Trump, dass seine China-Politik an den Finanzmärkten womöglich „leichtere Schmerzen“ verursachen könnte, aber das sei es auf längere Sicht wert. Außerdem hätten die Börsen in seiner Amtszeit enorm zugelegt, da fielen leichtere Verluste nicht so ins Gewicht.