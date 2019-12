Handelskonflikt US-Abkommen mit China könnte laut Trump erst nach Wahl 2020 kommen

US-Präsident Donald Trump kann sich ein Handelsabkommen mit China auch erst nach der Wahl im November 2020 vorstellen. „Ich habe keine Frist, nein“, sagte Trump, der bei der US-Präsidentschaftswahl in knapp einem Jahr erneut für die Republikaner antreten will, am Dienstag in London. „In gewisser Weise denke ich, dass es besser ist, bis nach der Wahl mit China zu warten.“