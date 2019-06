Handelsstreit: „300 Milliarden Dollar“: Trump droht China mit weiteren Zöllen

„Ich würde sagen, ich werde die Entscheidung in den nächsten paar Wochen treffen, vielleicht gleich nach G20“, sagte Trump in Frankreich. Beim Gipfel der 20 größten Industrie- und Schwellenländer in Japan am 28./29. Juni ist eine Begegnung Trumps mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping geplant. „Ich werde Präsident Xi treffen und wir werden sehen, was passiert“, fügte Trump hinzu. Trump stört sich insbesondere am Handelsdefizit mit China, das im April um fast 30 Prozent auf knapp 27 Milliarden Dollar stieg.