Handelsstreit: EU-Kommission beruhigt Bauern nach Handelsdeal mit Trump

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker räumte am Freitag in einem Interview des ARD-Europastudios Brüssel ein, dass der Deal mit Trump wegen der harten EU-Haltung bei den Agrarzöllen fast gescheitert wäre. Die Amerikaner hätten massiven Druck gemacht, dass die EU in Landwirtschaftsfragen Zugeständnisse machen müsse. „Das habe ich strikt abgelehnt“, ergänzte Juncker. „Wohlwissend wie die Lage in Europa ist, nicht nur in Frankreich, sondern auch in Belgien, in Irland, teilweise auch in Luxemburg und sonst wo.“