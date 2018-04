Handelsstreit: Frankreich lockt USA im Zollstreit mit WTO-Verhandlungen

Sofia/BerlinFrankreich will mit den USA über neue Regeln für den Welthandel nur bei einer dauerhaften Ausnahme der EU von höheren Zöllen auf Stahl und Aluminium verhandeln. „Wir sind bereit, eine Diskussion mit unseren amerikanischen Freunden über die Zukunft der Welthandelsorganisation WTO, über die Verbesserung der WTO und des gesamten multilateralen Handelssystems zu beginnen“, sagte Finanzminister Bruno Le Maire am Freitag am Rande des Treffens mit seinen Kollegen aus der Euro-Zone in Sofia.