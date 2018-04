Handelsstreit mit den USA: Die EU hat 3 Optionen, um auf Trumps Strafzölle zu reagieren

DüsseldorfDer Pokerstreit um US-Strafzölle geht in die nächste Runde. Denn zum 1. Mai läuft die Frist für die Regelungen ab, die die EU bislang von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte verschonen. US-Präsident Donald Trump will noch in der Nacht zu Dienstag eine neue Zoll-Proklamation unterzeichnen. Ob die EU dann weiterhin ausgenommen bleibt, ist unklar. Noch sieht es nicht so aus, als würde Trump einlenken. Ein Überblick über die jüngsten Entwicklungen im Handelsstreit.