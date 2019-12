Handelsstreit Trump kündigt Strafzölle für Argentinien und Brasilien an

US-Präsident Donald Trump hat eine baldige Wiedereinführung von Zöllen auf Stahl- und Aluminium-Importe aus Brasilien und Argentinien angekündigt. „Brasilien und Argentinien haben eine massive Abwertung ihrer Währungen vorgenommen, was für unsere Landwirte nicht gut ist“ twitterte Trump am Montag. „Deshalb werde ich mit sofortiger Wirkung die Zölle für alle Stahl und Aluminium wiederherstellen, die aus diesen Ländern in die USA verschifft werden.“