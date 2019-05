Handelsstreit: USA erheben Zölle auf Matratzen und Bierfässer

In dem seit Monaten tobenden Handelsstreit zwischen den USA und China haben sich die Fronten verhärtet. Am Dienstag hatte China gedroht, als Reaktion auf US-Strafzölle die Ausfuhr Seltener Erden, die für Elektronik-Produkte benötigt werden, zu beschränken. Die Zuspitzung erhöht die Sorgen vor einer Rezession in der Weltwirtschaft und belastet die Finanzmärkte rund um den Globus.