Impeachment-Verfahren US-Demokraten veröffentlichen weitere Materialien in Ukraine-Affäre

Nach Beginn des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump im Senat haben die Demokraten im Repräsentantenhaus neue Materialien in der Ukraine-Affäre veröffentlicht. Dabei gehe es um Materialien, die der Geschäftsmann Lev Parnas dem Geheimdienstausschuss übergeben habe, hieß es in einem am Freitagabend (Ortszeit) veröffentlichten Schreiben des Ausschussvorsitzenden Adam Schiff. Schiff ist der führende Anklagevertreter des Repräsentantenhauses im Impeachment-Verfahren gegen Trump, das am Donnerstag formell begonnen hatte.