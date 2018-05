Innovations-Konzept: Merkel und Macron wollen Hightech-Forschung in der EU vorantreiben

Das Konzept könnte den Einstieg in eine sogenannte verstärkte Zusammenarbeit von EU-Staaten auch im Forschungsbereich bedeuten. So wird betont, dass Deutschland und Frankreich enger beim Versuch zusammen arbeiten wollten, Innovationen zum Durchbruch zu verhelfen. „Das Netzwerk wird anderen interessierten Mitgliedern offen stehen“, heißt es in dem Papier. Ziel sei ein „neuer unternehmerische Geist“ in der EU. Als künftige verstärkte Forschungsgebiete werden in dem Papier etwa die Künstliche Intelligenz und Quantencomputer genannt.