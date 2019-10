International: Nordkorea bricht vorerst Atomgespräche mit den USA ab

Am Sonntag bekräftigten Nordkorea und China, der einzige wichtige Verbündete des weitgehend isolierten Landes, sie wollten ihre engen Beziehungen aufrechterhalten. Der chinesische Präsident Xi Jinping erklärte der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge, beide Seiten hätten in einer Reihe wichtiger Fragen einen Konsens erreicht, was die Beziehungen beider Staaten in eine neue historische Ära führe.