Israel und Russland Netanjahu kündigt baldiges Treffen mit Putin an

Damit können nach Militärangaben Angriffe aus einer Entfernung von mehr als 250 Kilometern abgefangen werden. Zudem will Russland die Kommunikation aller Kampfflugzeuge kontrollieren und lahmlegen, die syrisches Territorium angreifen wollen. Damit droht weiter eine Eskalation zwischen Israel und Russland, denn Israel behält sich vor, auch in Zukunft Stellungen seines Erzfeindes Iran in Syrien zu attackieren.