Jamal Khashoggi: US-Vizepräsident Pence spricht von „brutalem Mord, der nicht ohne Reaktion der USA bleiben wird“

WashingtonUS-Vizepräsident Mike Pence hat versichert, dass die Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi nicht folgenlos bleiben wird. „Dieser brutale Mord an einem Journalisten, an einem unschuldigen Mann, an einem Regimekritiker, wird nicht ohne Reaktion der USA bleiben und, so denke ich, auch nicht ohne eine internationale Reaktion“, sagte Pence bei einer Tagung der „Washington Post“, für die Khashoggi zuletzt geschrieben hatte.