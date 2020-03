Joe Biden in South Carolina: „Wir sind am Leben“

Bloomberg hat fast eine halbe Milliarde Dollar in seine Kandidatur gesteckt – ein Vielfaches von dem was die anderen Demokraten im Rennen ausgeben konnten. Der Unternehmer konnte so erhebliche Aufmerksamkeit für seine Bewerbung generieren und diese in Umfragewerte ummünzen, die zumindest auf der nationalen Ebene - trotz zweier schwacher Auftritte in Fernsehdebatten - nur knapp unter Bidens liegen.