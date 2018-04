Kampf gegen den Terror: Rund 70 Staaten wollen globale Terrorfinanzierung bekämpfen

Die IS-Miliz nutze etwa Mikrofinanz-Methoden, bei denen systematisch kleine Geldsummen gesammelt würden, sagte der für Anti-Terror-Kampf zuständige Staatsanwalt François Molins im Radiosender FranceInfo. In Zusammenarbeit mit einer Geheimdienstabteilung seien 416 Personen in Frankreich ausfindig gemacht worden, die in den vergangenen zwei Jahren Geld an den IS gespendet hätten.