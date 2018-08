Kaukasus-Reise: Georgien strebt weiter EU- und Nato-Beitritt an

TiflisGeorgiens Ministerpräsident Mamuka Bachtadse hält trotz der Kritik aus Russland am Ziel seines Landes fest, Mitglied der EU und der Nato zu werden. Georgien sei Teil der europäischen Zivilisation, sagte Bachtadse am Donnerstag nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Tiflis. „Daher glauben wir, dass Georgien unbedingt Mitglied der EU und der Nato sein wird.“