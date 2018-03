Klage gegen Zölle: Die EU steckt im Handelsstreit mit Trump in einem Dilemma

Malmström war erst in der Nacht aus Washington zurückgekehrt. Dort hatte sie bei US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer darauf gedrungen, dass die EU-Staaten von den Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte ausgenommen werden, die US-Präsident Donald Trump vor zwei Wochen angekündigt hatte und die am Freitag in Kraft treten sollen.