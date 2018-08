Klientelpolitik für Reiche Trump macht Reichen Steuergeschenk – und Experten halten das für richtig

So viel Unterstützung Trump auch von deutschen Ökonomen bekommt, in den USA stellt er sich offenbar auf Gegenwind ein. In der Schublade liegt schon ein Alternativplan. Sollte das Parlament das Gesetz nicht abnicken, will Trump den Weg über das Finanzministerium suchen. Das bestätigte der zuständige Finanzminister Steven Mnuchin am Rande des G20 Treffens der Finanzminister in Argentinien: „Wenn das nicht durch den Gesetzgebungsprozess klappen sollte, werden wir prüfen, was für Mittel wir im Ministerium haben.“



Senator Chuck Schumer gibt sich angesichts dieser Worte kämpferisch. Er setzt darauf, dass sich die Gewaltenteilung durchsetzt: „Steven Mnuchin meint, er könne das alleine regeln. Es weiß aber jeder, dass das Ganze nur durch Gesetzgebung funktioniert.“