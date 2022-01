Klimaschutz Alles nur „bla, bla, bla“? Der stockende Kampf gegen die Klimakrise

Die UN-Klimakonferenz in Glasgow beklatschte noch ihre mühsam ausgehandelte Abschlusserklärung, da fällte die weltweit bekannteste Klimaaktivistin ihr vernichtendes Urteil. „Hier die kurze Zusammenfassung: Bla, bla, bla“, ätzte Greta Thunberg aus der Ferne. Die 18-Jährige hatte in Schottland bei tristem Novemberwetter zwar zwei großen Protestdemos angeführt, war aber dann schon Tage vor dem offiziellen Ende frustriert abgereist – ohne auch nur das Konferenzgelände betreten zu haben. Die britischen Gastgeber und auch die deutsche Regierung sprachen dagegen von historischen Erfolgen. Wo also steht die Welt zum Jahreswechsel im Kampf gegen die Klimakrise?

