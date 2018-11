Kongresswahlen in den USA „Zur Wahl steht Trumps Schicksal“

Nur leider interessiere das Thema die Wähler bislang kaum. Nur zwölf Prozent halten Wirtschaft und Handel für ein aktuell drängendes Problem. Innenpolitisch gibt es wichtigere Themen: Gesundheitspolitik, Einwanderungsreform, ein großes Infrastrukturpaket. Und natürlich: Donald Trump. Der furiose Präsident, der die Welt per Twitter in Atem hält und sein Land so womöglich tiefer spaltet als alle seine Vorgänger.



Er ist für viele Amerikaner ein Grund, bei diesen sogenannten „Midterm-Elections“ abzustimmen. „Diese Wahl ist eine Wahl über den Präsidenten“, schreibt McKeon in einer Analyse für die Bertelsmann-Stiftung, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Am 6. November werde eine Rekordzahl an Menschen an die Urne gehen. „Sie werden damit nicht nur über den 116. Kongress der USA bestimmen – sondern auch über das Schicksal von Trumps Präsidentschaft.“ Vier Szenarien hält der Forscher für möglich: