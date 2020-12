Konjunkturstütze: Grünes Licht für Corona-Hilfspaket in den USA in Sicht

In den USA stehen Republikaner und Demokraten nach langem Ringen kurz vor der Verabschiedung eines milliardenschweren Corona-Hilfspakets. „Wenn die Dinge so weiterlaufen und uns nichts in den Weg kommt, werden wir morgen (Sonntag) abstimmen können“, sagte der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, am Samstagabend.