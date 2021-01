Korrespondentenabend 2021 Diese Journalisten erleben die bewegenden Themen der Welt hautnah

Dennoch werde Deutschland das liberale, wirtschaftliche Denken von Großbritannien sehr vermissen, so Schnaas. Der Trennungsschmerz sei in Deutschland, Österreich und in den skandinavischen Ländern in der EU am größten. Erleichterung über den Ausstieg aus der EU herrscht selbst in Großbritannien nicht. „Hier dreht sich momentan alles nur um Corona“, sagt Zastiral. Durch die Untätigkeit der britischen Regierung habe sich die noch gefährlichere Mutation ausgebreitet. Auch wenn Großbritannien kein Teil mehr der EU ist, sitzt Europa beim Thema Corona weiterhin in einem Boot. Seit Wochen würden die Krankenhäuser bereits an ihren Kapazitätsgrenzen stoßen. Bislang mache sich durch das Corona-Thema noch niemand Gedanken darüber, was in den nächsten Wochen durch den Brexit noch auf sie zukommt. Doch spürbar sei das trotzdem schon. Laut Zastiral ist zum Beispiel der LKW-Verkehr um 80 Prozent zurückgegangen. Die Barrieren im Handel würden noch langwierige Folgen haben.