WiWo-Korrespondentenabend USA gegen China: „Dieser Konflikt wird gravierende Folgen haben“

An den entscheidenden Schauplätzen verfolgen Julian Heißler und Jörn Petring seit dem vergangenen Jahr den Handelsstreit zwischen den USA und China. Heißler in Washington DC und Petring in Peking. An Informationen gelangen sie dabei unterschiedlich schnell und nicht immer ungehindert: „Ich habe keine Ahnung davon, was sich im innersten politischen Zirkels Pekings abspielt“, gestand Petring den Lesern der WirtschaftsWoche.