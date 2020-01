Kunststoffabfall Plastik-Verpackungen in Japan: Doppelt hält besser

Die Liebe zum Plastik hängt möglicherweise mit einem speziellen Empfinden von Schönheit und Sauberkeit in Japan zusammen. „Das japanische Wort kirei bedeutet gleichzeitig sauber und schön, der glatte Kunststoff ruft ein Wohlgefühl hervor“, erzählt ein deutscher Manager, der lange in Japan arbeitet. Viele Restaurants in Japan bilden ihre attraktivsten Gerichte originalgetreu in PVC-Plastik nach und stellen sie ins Schaufenster, damit potenziellen Kunden das Wasser im Munde zusammenläuft.



Unterm Strich entstehen in Japan so jährlich neun Millionen Tonnen Plastikabfall, 71 Kilogramm pro Einwohner, davon 40 Prozent Verpackungen. Laut UN-Umweltprogramm generiert Japan pro Kopf gerechnet nach den USA weltweit den meisten Kunststoffabfall. Der Forscher Sadao Harada der Universität Osaka hat einen Jahreskonsum eines Japaners allein an Plastiktüten von 240 Stück errechnet, das wären 30 Milliarden im Jahr. Trotz der hohen Sauberkeit in den Städten finden viele davon ihren Weg in die Umwelt. Drei Millionen Tüten lägen schon auf dem Meeresboden in der Bucht von Osaka, schätzt Harada.