Plastikverbot Chinas Kriegserklärung an die Plastikmüll-Lawine

Zum anderen hat sich der Verbrauch von Verpackungen vervielfacht seit es in chinesischen Großstädten zum Alltag gehört, Essen und Einkäufe im Internet zu ordern. Größter Treiber für die explosive Verbreitung von Plastik ist Chinas boomender Online-Handel. Allein in den vergangenen drei Jahren stieg die Zahl der in China verschickten Pakete von rund 20 auf 63,5 Milliarden jährlich. Laut einem Greenpeace-Bericht waren Verpackungsabfälle 2018 für 93 Prozent des Müllwachstums in China verantwortlich.



Problematisch sind Lieferungen von Online-Händlern wie Alibaba und JD.com, weil Pakete in der Regel nicht nur in Kartons verpackt, sondern fast jede Lieferung zusätzlich in Tüten oder in Plastik eingewickelt wird. Die Händler wollen so sicher gehen, dass Waren nicht wegen möglicher Wasserschäden durch Regen reklamiert werden. Noch plastiklastiger sind Essenslieferungen. Dass Mahlzeiten Online bestellt werden, ist in chinesischen Großstädten noch viel verbreiteter als in Deutschland. In Peking sind täglich tausende Lieferanten auf ihren Rollern unterwegs, um Essen auszuliefern. Allein der Anbieter Meituan-Dianping lieferte in den ersten neun Monaten 2019 landesweit 6,4 Milliarden Bestellungen aus. Und Restaurants setzen auch hier fast ausschließlich auf Plastik als Verpackungsmaterial.