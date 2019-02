 Kurz vor Europawahl: „Gelbwesten“ und Italiens Fünf-Sterne-Bewegung erwägen Zusammenarbeit

MontargisItaliens Fünf-Sterne-Bewegung und die französische Protestbewegung „Gelbwesten“ nähern sich kurz vor der Europawahl weiter an. Ein Treffen einiger „Gelbwesten“-Aktivisten mit Italiens Vize-Regierungschef Luigi Di Maio am Dienstag in der französischen Kleinstadt Montargis nannte der Italiener „ein erstes von vielen“. „Gelbwesten“-Aktivist Christophe Chalençon sagte dem Sender France Info, man habe bei dem Treffen über die anstehenden Wahlen und eine mögliche Zusammenarbeit sowie inhaltliche Gemeinsamkeiten gesprochen.