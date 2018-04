Dabei wären die dringend nötig. Der Durchschnittlohn im Staatsdienst liegt bei 28 Euro – im Monat. Obwohl laut Statistik Vollbeschäftigung herrscht, haben Experten zufolge 35 Prozent aller Kubaner keine formale Beschäftigung. Ohnehin ist das so eine Sache mit der Statistik: Wie gut oder schlecht es der kubanischen Wirtschaft tatsächlich geht, kann niemand so genau sagen, seit das Land im Jahr 2005 im Alleingang die Berechnung des BIPs verändert hat. Ökonomen gehen jedoch davon aus, dass das BIP seit Jahren schrumpft und Kuba erneut in eine Krise rutscht. Auslöser ist auch diesmal wieder ein Partnerstaat, nämlich Venezuela, das Kuba in Zeiten des hohen Ölpreises großzügig unterstützte, jetzt jedoch selbst in einer schweren Wirtschaftskrise steckt.