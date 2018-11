Menschenrechte EU rügt Türkei für Festnahme von Aktivisten

IstanbulHochrangige EU-Vertreter haben die Türkei wegen der jüngsten Festnahmen von Akademikern und prominenten Vertretern der Zivilgesellschaft gerügt. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte bei einem Treffen für einen Politischen Dialog am Donnerstag in Ankara, man habe die „starken Bedenken“ dazu deutlich gemacht. Sie mahnte „Respekt für fundamentale Freiheiten“ an.