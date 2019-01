 Migration: Rund 150.000 illegale Einreisen in die EU im vergangenen Jahr

BrüsselDie Zahl der illegal in die EU eingereisten Migranten und Flüchtlinge ist nach EU-Angaben im vergangenen Jahr auf rund 150.000 gesunken, den niedrigsten Wert seit fünf Jahren. Nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex vom Freitag löste Spanien Italien als Hauptankunftsland ab. 57.000 Migranten wurden demnach in Spanien registriert, doppelt so viele wie ein Jahr zuvor.