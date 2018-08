Mike Pompeo: US-Außenminister lobt Asean-Staaten wegen Sanktionen gegen Nordkorea

Erst am Montag war bekannt geworden, dass US-Geheimdienste Hinweise darauf hätten, dass Nordkorea in einer Forschungseinrichtung nahe Pjöngjang möglicherweise eine bis zwei neue Interkontinentalraketen baue, die potenziell amerikanisches Festland erreichen könnten. Auch Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho ist in Singapur. Es war aber zunächst unklar, ob Pompeo ihn am Rande des Asean-Treffens sprechen wird.