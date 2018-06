Militärbündnis: USA verlangen höhere Einsatzbereitschaft von Nato-Partnern

Brüssel, WashingtonDie USA drängen die europäischen Nato-Partner Diplomatenkreisen zufolge, die Einsatzbereitschaft ihrer Truppen und Waffensysteme zur Abschreckung Russlands deutlich zu erhöhen. US-Verteidigungsminister Jim Mattis werde sich beim Treffen mit seinen Nato-Kollegen am Donnerstag in Brüssel bemühen, Zusagen für dieses Vorhaben zu bekommen, verlautete in US- und Nato-Kreisen.