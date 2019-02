 Militäreinsatz: US-Senat stimmt gegen schnellen Truppenabzug aus Syrien

Der von den Republikanern kontrollierte Senat stimmte dem Gesetzesentwurf am Dienstag mit 77 zu 23 Stimmen zu. Damit er Gesetz würde, müsste auch das Abgeordnetenhaus einen entsprechenden Entwurf verabschieden. Dann müsste Trump das Gesetz unterzeichnen. In dem Gesetzesentwurf geht es auch um Waffenlieferungen an Israel und die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich mit Jordanien. Die US-Regierung wird außerdem dazu aufgefordert, zusätzliche Sanktionen gegen Syrien zu verhängen, etwa gegen die Zentralbank des Landes.