Modi-Besuch: Die deutsche Wirtschaft dringt auf Indiens Öffnung

Die neuen Zölle treffen die deutsche Automobilindustrie besonders hart. Wirtschaftsvertreter fordern nun Kanzlerin Angela Merkel dazu auf, sich gegen den zunehmenden Protektionismus in Indien einzusetzen. Am Freitagabend trifft sie sich mit Modi im Kanzleramt. Der indische Regierungschef befindet sich nach Staatsbesuchen in Skandinavien und Großbritannien auf der Durchreise. Bei dem Arbeitstreffen stehen laut Bundesregierung Wirtschaftsfragen auf der Agenda. Erwartet wird, dass die beiden Politiker ein Freihandelsabkommen zwischen Indien und der EU besprechen werden, das nach jahrelangem Stillstand in den Verhandlungen in diesem Jahr wieder neuen Schwung bekommen soll.