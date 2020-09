Moria Tausende Migranten auf Lesbos verbringen vierte Nacht im Freien – Debatte um Aufnahme in Deutschland geht weiter

UN-Generalsekretär António Guterres hat hingegen eine Verlagerung der in Moria lebenden Flüchtlinge auf das Festland gefordert. Er habe die „Verwüstung“ verfolgt, schrieb Guterres per Kurznachrichtendienst Twitter. „Die Lösung liegt darin, sich um alle betroffenen Menschen zu kümmern, insbesondere die Verwundbarsten, und anzufangen damit, die Menschen auf das Festland zu bringen.“ Auch sein Sprecher bekräftigte am Freitag in New York (Ortszeit) diese Aussagen noch einmal.