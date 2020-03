Nach Angriff auf türkische Soldaten Türkei erhöht Druck auf EU – tausende Migranten an Grenze

Nach der von der Türkei angekündigten Öffnung ihrer Grenzen Richtung EU sind nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) mehr als 13.000 Migranten an der Grenze zu Griechenland angekommen. Tausende Migranten, darunter auch Familien mit kleinen Kindern, verbrächten hier eine kalte Nacht, berichtete IOM am frühen Sonntagmorgen. Zuvor hatte der türkische Innenminister Süleyman Soylu via Twitter mitgeteilt, bis Samstagabend (21.00 Uhr Ortszeit; 19 Uhr MEZ) hätten sogar 36.776 Migranten über die Provinz Edirne die Grenze in Richtung EU passiert.