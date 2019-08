Nach Aus von INF-Vertrag: Russland und China kritisieren ersten US-Raketentest

Die USA hatten am Montag einen Raketentest bekannt gegeben. Eine für den konventionellen Einsatz ausgelegte Rakete habe am Sonntag in Kalifornien nach einem Flug von 500 Kilometern ihr Ziel getroffen, hatte es geheißen. Es sei der erste derartige Test seit dem INF-Rückzug der USA Anfang August gewesen.