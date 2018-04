Nach Korruptionsskandalen und Trump-Absage: Amerika-Gipfel droht bedeutungslos zu enden

Zudem sind die wichtigsten in Lima versammelten Politiker auch politisch geschwächt: In Kolumbien, Mexiko und Brasilien stehen in den nächsten Monaten Präsidentschaftswahlen bevor. Die wichtigsten Politiker aus der Region sind „lahme Enten“, also kurz vor dem Mandatsende. In diesen drei Ländern leben aber rund 60 Prozent der Lateinamerikaner. Dort entstehen mehr als zwei Drittel der Wirtschaftsleistung des Kontinents. Für den Amerika-Gipfel ist das ein schlechtes Omen.