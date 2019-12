Nach Ukraine-Gipfel Russland und Ukraine ringen weiter im Streit um Gas-Transit

Russland und die Ukraine haben sich noch nicht über einen Gas-Transit nach Europa ab dem kommenden Jahr geeinigt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sagte in der Nacht zum Dienstag nach Gesprächen mit Kremlchef Wladimir Putin in Paris, Details müssten noch geklärt werden. „Mir scheint, dass wir die Blockade in dieser Frage überwunden haben.“ Auf Beraterebene würden bereits die künftigen Mengen an Erdgas und andere Details des Transits besprochen. „Denn das ist wichtig für alle. Sowohl für die Ukraine als auch für die Energiesicherheit Europas“, betonte Selenski.