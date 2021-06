Nach umstrittener Festnahme Weißrussland: Blogger Protassewitsch und Freundin in Hausarrest versetzt

Der in Weißrussland bei einer Zwangslandung eines Ryanair-Flugzeugs festgenommene Blogger Roman Protassewitsch und seine Freundin Sofia Sapega sollen in Hausarrest verlegt worden sein. Das teilte die weißrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja am Freitag in ihrem Exil in der EU mit.