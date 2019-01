 Naher Osten: Ägypten arbeitet im Kampf gegen Extremisten mit Israel zusammen

KairoÄgyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat eine enge Zusammenarbeit mit Israel im Kampf gegen radikale Gruppen auf der Sinai-Halbinsel eingeräumt. „Wir haben eine weitreichende Kooperation mit den Israelis“, sagte Al-Sisi in einem Interview des US-Senders CBS, wie der Kanal am Donnerstagabend berichtete. Gleichzeitig wies Al-Sisi den Vorwurf von Menschenrechtlern zurück, in Ägypten säßen Zehntausende Menschen aus politischen Gründen in Haft.