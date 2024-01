Nahost-Konflikt: Warum Deutschland im Roten Meer nicht aktiver wird

Spricht man in Berlin mit Sicherheitsleuten, dann gibt es noch ein Argument für die Zurückhaltung der Deutschen. „Die Ampel will nicht in einer Woche All-In gehen mit ihrem Commitment in Saudi Arabien“, sagt Sicherheitsforscher Christian Mölling von der Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mit der Ankündigung, 150 Iris-T-Systeme und 48 Eurofighter nach Saudi-Arabien zu liefern, habe die deutsche Außenpolitik bereits eine massive Kehrtwende vollzogen. „Jede weitere Eskalation wird da zu einem Balance-Akt für die Bundesregierung“, so Mölling.