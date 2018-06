„Natürlich sind wir Populisten“: Radikale Änderungen – Regierungschef Conte sagt illegaler Migration den Kampf an

Rom„Wir müssen den Bürgern und ihren Bedürfnissen konkrete Antworten geben“, so begann der neue Premier in Italien seine erste Rede im Parlament. Und dann sprengte der Politik-Neuling Giuseppe Conte jedes Zeitmaß und las mehr als eine Stunde lang sein Programm vor. Und das strotzte nur so vor Gemeinplätzen. „Wir wollen eine radikalen Wandel, und darauf sind wir stolz“, sagte Conte.